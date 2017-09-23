Дортмундская "Боруссия" забила шесть мячей менхенгладбахской

В матче 6-го тура чемпионата Германии "Боруссия" из Дортмунда на своем поле разгромила "Боруссию" из Менхенгладбаха – 6:1. Хет-трик на счету Пьера-Эмерика Обамеянга, дубль оформил Максимиллиан Филипп, еще один гол забил Юлиан Вайгль. Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко остался в запасе черно-желтых.
Все, на что хватило гостей, – гол престижа в исполнении Ларса Штиндля. Его команда после этого поражения опустилась на девятое место. Дортмундцы возглавили турнирную таблицу, обойдя "Хоффенхайм".
Чемпионат Германии
Бундеслига
6-й тур
"Боруссия" (Дортмунд) – "Боруссия" (Менхенгладбах) – 6:1 (3:0)
Голы: Филипп, 28 (1:0). Филипп, 38 (2:0). Обамеянг, 45 (3:0). Обамеянг, 49 (4:0). Обамеянг, 62 (5:0). Штиндль, 66 (5:1). Вайгль, 79 (6:1).
"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос (Бартра, 83), Пищек (Загаду, 70), Емер Топрак, Толян, Гетце, Дахуд, Вайгль, Пулишич (Кагава, 64), Обамеянг, Филипп.
"Боруссия" М: Зиппель, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Джонсон (Херрманн, 72), Крамер (Хофманн, 75), Закария, Раффаэл (Кюизанс, 61), Штиндль, Азар.
Предупреждение: Эльведи, 58.
Судья: Грефе.
23 сентября. Дортмунд. Стадион "Сигнал-Идуна Парк".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2017-2018/
- Андрей Ярмоленко
- Хоффенхайм
- Боруссия Менхенгладбах
- Боруссия Дортмунд
- Пьер-Эмерик Обамеянг
- Юлиан Вайгль
- Максимиллиан Филипп
- Ларс Штиндль