Дортмундская "Боруссия" забила шесть мячей менхенгладбахской

В матче 6-го тура чемпионата Германии "Боруссия" из Дортмунда на своем поле разгромила "Боруссию" из Менхенгладбаха – 6:1. Хет-трик на счету Пьера-Эмерика Обамеянга, дубль оформил Максимиллиан Филипп, еще один гол забил Юлиан Вайгль. Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко остался в запасе черно-желтых.

Все, на что хватило гостей, – гол престижа в исполнении Ларса Штиндля. Его команда после этого поражения опустилась на девятое место. Дортмундцы возглавили турнирную таблицу, обойдя "Хоффенхайм".

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6-й тур

"Боруссия" (Дортмунд) – "Боруссия" (Менхенгладбах) – 6:1 (3:0)

Голы: Филипп, 28 (1:0). Филипп, 38 (2:0). Обамеянг, 45 (3:0). Обамеянг, 49 (4:0). Обамеянг, 62 (5:0). Штиндль, 66 (5:1). Вайгль, 79 (6:1).

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос (Бартра, 83), Пищек (Загаду, 70), Емер Топрак, Толян, Гетце, Дахуд, Вайгль, Пулишич (Кагава, 64), Обамеянг, Филипп.

"Боруссия" М: Зиппель, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Джонсон (Херрманн, 72), Крамер (Хофманн, 75), Закария, Раффаэл (Кюизанс, 61), Штиндль, Азар.

Предупреждение: Эльведи, 58.

Судья: Грефе.

23 сентября. Дортмунд. Стадион "Сигнал-Идуна Парк".