Дортмундская "Боруссия" и "Герта" сыграли вничью

Дортмундская "Боруссия" на своем поле не смогла обыграть "Герту" в матче 7-го тура чемпионата Германии. На гол Валентина Штокера хозяева ответили точным выстрелом Обамеянга, он же на 77-й минуте не смог реализовать пенальти. "Боруссия" набрала 13 очков и на три балла отстает от лидирующей "Баварии". В активе "Герты" стало 14 очков и два очка отставания от лидера.

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7-й тур

"Боруссия" (Дортмунд) – "Герта" – 1:1 (0:0)

Голы: Штокер, 51 (0:1). Обамеянг, 80 (1:1).

Нереализованный пенальти: Обамеянг (Боруссия Д), 77 (вратарь)

"Боруссия": Бюрки, Шмельцер (Пак Джу Хо, 71), Гинтер, Пасслак, Гетце (Кагава, 60), Роде (Дембеле, 60), Мерино, Вайгль, Пулишич, Эмре Мор, Обамеянг.

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Платтенхардт, Брукс, Вайзер, Штарк, Шельбред (Аллан, 78), Штокер, Эссвайн (Миттельштедт, 90+3), Харагути, Ибишевич (Аллаги, 81).

Предупреждения: Штарк, 19. Брукс, 53. Эссвайн, 64. Дембеле, 64. Лангкамп, 84. Аллаги, 88.

Удаления: Эмре Мор (Боруссия Д), 84. Штокер (Герта), 90.

Судья: Иттрих (Германия).

14 октября. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.