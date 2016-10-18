07:02 | ФУТБОЛ — Германия

Дитер Хеккинг: "Конечно, я разочарован увольнением из "Вольфсбурга"

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Дитер Хеккинг, уволенный с поста главного тренера "Вольфсбурга", подчеркнул, что разочарован, но принимает такое решение руководства клуба. Отметим, что по мнению немецких СМИ основным претендентом на освободившуюся должность является экс-наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш.

– Конечно, я разочарован, но в тренерской работе приходится держать в уме возможность того, что тебя могут уволить, если команда не добивается успеха, – приводит официальный сайт "Вольфсбурга" слова Хеккинга. – К сожалению, в последнее время у нас была именно такая ситуация. Я бы с радостью продолжал работать с командой и вернул бы ее на тропу успеха, но при этом уважаю решение клуба.

Хотел бы поблагодарить игроков, мой штаб, сотрудников клуба и болельщиков за прекрасное сотрудничество и поддержку в последние годы. Вместе мы добились отличных результатов, можем гордиться собой.

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