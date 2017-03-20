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Юрий Семин: "Чорлука поехал в сборную, Денисов избежал серьезной травмы"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что, несмотря на травмы, в расположение сборных Хорватии и Узбекистана отправились защитники Ведран Чорлука и Виталий Денисов. Специалист отметил, что оба футболиста пройдут медицинское обследование в расположении национальных команд. Чорлука и Денисов получили повреждения в матче 20-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1).

– Чорлука поехал в расположение своей сборной, – цитирует ТАСС Семина. – Там врачи проведут обследование и будут решать, сможет ли он тренироваться и сыграть за свою команду или нет. С Денисовым все нормально, серьезной травмы он избежал. Скорее всего, первую игру за свою сборную он пропустит, а во второй уже сможет сыграть. Надеемся, что к следующему туру чемпионата России он будет уже в оптимальном состоянии.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4109393

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