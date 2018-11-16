Вопрос от немецкой журналистки ввел Черчесова в заблуждение

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче от Германии (0:3) ответил на вопрос немецкой журналистки о болельщике, который выбежал на поле с российским флагом.

– (Вопрос от немецкой журналистки.) В конце второго тайма на поле выбежал человек с российским флагом и упал на колени перед Нойером. Как вы это прокомментируете?

– Женщины могут своим вопросом ввести мужчину в заблуждение. Это вам идеально удалось. Если бы он перед женщиной упал на колени, вы бы этот вопрос не задали. Я не знаю, перед кем он упал на колени. Надеюсь, что он не предложил ему руку и сердце. (Игорь Рабинер)​