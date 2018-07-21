"Спартак" сыграл вничью с "Ашдодом" в последнем матче перед стартом в РПЛ

"Спартак" сыграл вничью с израильским "Ашдодом" (1:1) в заключительном товарищеском матче на сборе в австрийском Филлахе. Красно-белые ушли от поражения в добавленное время второго тайма - с пенальти отличился форвард Зе Луиш.



"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Ашдод" - "Спартак"



Следующий матч "Спартак" проведет уже в рамках Российской премьер-лиги - 28 июля дома на "Открытие Арене" команда сыграет с "Оренбургом" в первом туре.



Товарищеский матч

"Ашдод" (Израиль) - "СПАРТАК" (Россия) - 1:1 (1:0)

Голы: Мамин, 21 - в свои ворота (1:0). Зе Луиш, 90 - с пенальти (1:1).

"Спартак": Ребров, Рассказов, Мамин, Джикия (Боккетти, 59), Мельгарехо (Комбаров, 59), Бакаев (Зе Луиш, 60), Еременко (Игнатов, 46), Попов (Глушаков, 70), Тимофеев (Полубояринов, 46), Педро Роша (Ханни, 70), Ташаев.

21 июля. Филлах. Стадион Villach-Lind.