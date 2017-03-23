Сере Дье: "Сейду Думбья рассказал, что в сборной России много игроков ЦСКА"

Полузащитник "Базеля" и сборной Кот-д'Ивуара Сере Дье на пресс-конференции перед товарищеским матчем против сборной России заявил, что сейчас в национальной команде идет смена поколений, однако есть и свои лидеры, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Ивуариец рассказал, что знаком с оборонительной линией сборной России.



– Я выступаю в одной команде с Думбья, и он говорил мне, что в сборной России есть много игроков ЦСКА, например, капитан Акинфеев, основной вратарь, – сказал Дье. – Практически вся защита сборной принадлежит ЦСКА. Это все, что я знаю.

– Что сейчас представляет из себя ваша сборная?



– Кот-д'Ивуар всегда был футбольной страной, мы были в прошлом году чемпионами Африки, и только в этом году потеряли титул. Правда, сегодня у нас нет Туре и Дрогба, но есть молодежь, которая растет. Быть капитаном непросто, потому что нужно объединять команду – и молодых, и старших. Те молодые, которые пришли 2 - 3 года назад, стали старше, и для них сейчас самый сложный момент.