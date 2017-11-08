10:25 | Футбол — Товарищеские матчи

Месси не приехал на утреннюю тренировку

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустил утреннее занятие команды в Тушине. Нападающий будет тренироваться во второй группе, в закрытом режиме.

Напомним, матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Россия - Аргентина: подготовка продолжается. LIVE! 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (4)
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karlikf1

На селфи-сессию остался наверное у гостиницы. Вон же, в одной здешней статейке написали, как сделать селфи с Месси )))

10:49

pahom-17

сушит бороду...

10:45

Очень плохой мальчик

Да он может вообще не тренироваться,сборную тихоходов Месси обыграет в полноги.

10:42

Chibisov

Его по пути избил вернблум)

10:40