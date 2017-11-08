Месси не приехал на утреннюю тренировку

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустил утреннее занятие команды в Тушине. Нападающий будет тренироваться во второй группе, в закрытом режиме.

Напомним, матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Россия - Аргентина: подготовка продолжается. LIVE!