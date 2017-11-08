Месси не приехал на утреннюю тренировку

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустил утреннее занятие команды в Тушине. Нападающий будет тренироваться во второй группе, в закрытом режиме.
Напомним, матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры - 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
karlikf1
На селфи-сессию остался наверное у гостиницы. Вон же, в одной здешней статейке написали, как сделать селфи с Месси )))
10:49
pahom-17
сушит бороду...
10:45
Очень плохой мальчик
Да он может вообще не тренироваться,сборную тихоходов Месси обыграет в полноги.
10:42
Chibisov
Его по пути избил вернблум)
10:40