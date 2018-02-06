Мануэл Фернандеш: "Игроки "Локомотива" очень мотивированы на оставшиеся матчи сезона"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после ничьей с "Кальмаром" в товарищеском матче (1:1) отметил, что соперник не похож на "Ниццу"​, с которой предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча плей-офф с французской командой пройдет 22 февраля во Франции.

– Скандинавские соперники своеобразные, - цитирует пресс-служба клуба Фернандеша. - Большинство скандинавских команд агрессивны и хорошо готовы физически. "Ницца" отличается от таких команд в первую очередь контролем мяча. Важно играть с разными соперниками, чтобы стать лучше.

– Пропущенный на первых минутах гол скорректировал план на игру?

– Да, мы пропустили быстрый гол после командной ошибки, но отреагировали должным образом. Хорошо сыграли во втором тайме и сравняли счет.

– До "Ниццы" остается все меньше времени. Как это сказывается на психологическом состоянии команды?

– Положительно. Мы тренируемся больше, чем обычно, играем против разных команд. Все парни очень мотивированы на оставшиеся матчи сезона.