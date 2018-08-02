"Лион" обыграл "Бенфику" в международном кубке чемпионов - 3:2. Победный мяч на счету полузащитника Мартена Террье.
Международный кубок чемпионов
"Бенфика" - "Лион" - 2:3 (0:2)
Голы: Марселу, 40 (0:1). Траоре, 45 (0:2). Пиззи, 59 (1:2), Марселу, 64 - в свои ворота (2:2). Террье, 83 (2:3).
"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Жардел (Самарис, 84), Гримальдо (Юри Рибейру, 85), Р.Диас (Конти, 46), Фейса (Альфа Семеду, 71), Пиззи (Рафа Силва, 71), Сальвио (Жонас, 71), Серви (Живкович, 46), Гедсон Фернандеш (Лема, 85), Феррейра (Кастильо, 46).
"Лион": Горгелен, Морель, Марселу, Тете, Менди (Дюбуа, 66), Ндомбеле (Диоп, 66), Тузар Ауар (Ферри, 75), Траоре (Рафаэл, 87), Депай (Корне, 74), Мариано Диас (Террье, 66).