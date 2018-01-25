Испания может сыграть с Тунисом в Краснодаре

Сборная Испании может провести товарищеский матч с командой Туниса в Краснодаре, информирует Marca. На данный момент идут переговоры. Если они завершатся успешно, то игра пройдет 9 июня. Эта встреча станет последней для команд перед чемпионатом мира в России.

Сборная Испании во время ЧМ-2018 будет базироваться на базе академии "Краснодара" и планирует прилететь в Россию 5 июня.

Напомним, что Испания сыграет в группе В с Португалией, Марокко и Ираном. Тунис – в группе G c Англией, Бельгией и Панамой.