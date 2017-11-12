Дмитрий Губерниев: "В "Лужниках" почему-то ужасающая акустика"

Известный телекомментатор, посол чемпионата мира-2018 Дмитрий Губерниев​ в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от организации матча Россия - Аргентина (0:1), который прошел вчера в "Лужниках".

- ... И вот – 90-я минута, финальный свисток. Нижний ярус быстро "утекает", а верхний ярус – стоит. На улице холодно, иногородние опаздывают на поезда, самолеты. Стоим полчаса – в этот момент сделал тот самый пост в Инстаграме, а выпускать нас начали через 40 минут после окончания встречи. Но и то – до того сектора, где я находился, очередь дошла последней, мы были на стадионе до конца. Оказывается, нижний ярус, вип-ложа, где смотрели матч мои друзья, не знали, куда идти. Целая 10-тысячная толпа, потому что вестибюли оказались закрытыми.

Еще отмечу, что на арене почему-то ужасающая акустика. Сидя за воротами, не разобрал ни одного объявления, все сливалось. Над этим вопросом нужно очень серьезно работать.

ОК, мы репетируем, тренируемся. Это первая большая проверка для "Лужников". На ЧМ все будет по-другому, но, извините, много раз бывал на футболе за границей – там стадионы пустеют за три минуты. У нас же объявляют, что закрыты какие-то станции метро… Элементарно до туалета не дойти! Малыши плачут, мужчины нервничают, снимают с себя куртки, кутают в них детей. Они считали, что пришли на футбол, который длится 90 минут, а не 200. (Андрей СИЗЯКИН)