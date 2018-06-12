Азар избежал серьезной травмы в матче с Коста-Рикой

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что нападающий Эден Азар​ избежал серьезной травмы в товарищеском матче с Коста-Рикой (4:1). Игрок был заменен на 70-й минуте.

- Не беспокойтесь. Азар очень силен, - цитирует L'Equipe Мартинеса. - У него просто были тяжелые ноги в конце матча.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. Сборная Бельгии сыграет в группе G с Панамой (18 июня, Сочи), Тунисом (23 июня, Москва, "Спартак") и Англией (28 июня, Калининград).

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