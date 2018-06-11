Дубль Лукаку помог Бельгии разгромить Коста-Рику перед ЧМ-2018

Сборная Бельгии дома разгромила Коста-Рику (4:1) в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. На гол Брайана Руиса хозяева поля ответили дублем Ромелу Лукаку, а также точными ударами Дриса Мертенса и Миши Батшуайи.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Сборная Бельгии на турнире в России сыграет в группе G, где сыграет с Панамой (18 июня, Сочи), Тунисом (23 июня, Москва, "Спартак") и Англией (28 июня, Калининград). Коста-Рика выступит в квартете E, ее соперниками будут Сербия (17 июня, Самара), Бразилия (22 июня, Санкт-Петербург) и Швейцария (27 июня, Нижний Новгород).

Товарищеский матч

Бельгия - Коста-Рика - 4:1 (2:1)

Голы: Руис, 24 (0:1). Мертенс, 31 (1:1). Лукаку, 42 (2:1). Лукаку, 50 (3:1). Батшуайи, 64 (4:1).

Бельгия: Куртуа, Фертонген, Алдервейрелд, Боята (Дендонкер, 66), Менье (Шадли, 46), Витсель, Де Брейне (Тилеманс, 71), Феррейра-Карраско, Э.Азар (Дембеле, 70), Мертенс (Батшуайи, 52), Лукаку (Т.Азар, 65).

Коста-Рика: Навас, Овьедо (Кальво, 46), Дуарте, Акоста, Гамбоа (Смит, 66), Гонсалес, Боланьос (Гусман, 62), Руис (Кэмпбелл, 66), Борхес (Асофейфа, 76), Техеда, Уренья (Венегас, 46).

Предупреждение: Гонсалес, 45.

11 июня. Брюссель. Стадион King Baudouin.

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