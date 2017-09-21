Жан-Пьер Ривер: "Балотелли способен на большее"

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер считает, что нападающий команды Марио Балотелли может играть лучше. При этом он подчеркнул, что претензий к поведению итальянца нет.

– Балотелли замечательно приспособился к коллективу, к духу клуба, – цитирует AFP Ривера. – Мы говорили о его поведении, но я не вижу никаких выходок. Хотя Балотелли способен на большее. Он начинает это понимать. У Марио с Фавром честные открытые отношения. Думаю, если бы Марио встретил Люсьена в возрасте 18-20 лет, то сейчас играл бы на более высоком уровне.