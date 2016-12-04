09:18 | ФУТБОЛ — Франция

Жан-Мишель Олас: "Произошедшее с Лопешем неприемлемо и немыслимо"

0
0
0

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил возмущение инцидентом во время матча чемпионата Франции с "Метцем". Игра была отменена после попадания в голкипера лионцев Антони Лопеша петарды. Затем в него была брошена еще одна, когда к португальцу подошел врач "Лиона".

– Лопешу было больно, врачу тоже, потому что и его зацепило, – цитирует AFP Оласа. – В лучшем случае Антони отделался травмой от слишком громкого взрыва. Он на некоторое время потерял ориентацию. Могла пострадать и барабанная перепонка. Поэтому мы его доставили в больницу Метца. Ждем новостей в надежде на лучшее. Считаю, что наказание за такое должно быть достаточно сильным. Пострадал футболист, очень важный футболист. Безопасность же должна быть обеспечена принимающей стороной. Увиденное нами неприемлемо и немыслимо. Такого не должно быть. Чемпион Европы серьезно ранен прямо во время матча. Необходима четкая реакция. Мы не могли продолжать игру. Руководство "Метца" тоже очень обеспокоено и возмущено. Они такие же жертвы, как и мы.

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ