Жан-Мишель Олас: "Произошедшее с Лопешем неприемлемо и немыслимо"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил возмущение инцидентом во время матча чемпионата Франции с "Метцем". Игра была отменена после попадания в голкипера лионцев Антони Лопеша петарды. Затем в него была брошена еще одна, когда к португальцу подошел врач "Лиона".

– Лопешу было больно, врачу тоже, потому что и его зацепило, – цитирует AFP Оласа. – В лучшем случае Антони отделался травмой от слишком громкого взрыва. Он на некоторое время потерял ориентацию. Могла пострадать и барабанная перепонка. Поэтому мы его доставили в больницу Метца. Ждем новостей в надежде на лучшее. Считаю, что наказание за такое должно быть достаточно сильным. Пострадал футболист, очень важный футболист. Безопасность же должна быть обеспечена принимающей стороной. Увиденное нами неприемлемо и немыслимо. Такого не должно быть. Чемпион Европы серьезно ранен прямо во время матча. Необходима четкая реакция. Мы не могли продолжать игру. Руководство "Метца" тоже очень обеспокоено и возмущено. Они такие же жертвы, как и мы.