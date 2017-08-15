За неделю "ПСЖ" продал столько же футболок Неймара, сколько Ди Марии – за год

За неделю после подписания контракта с Неймаром "ПСЖ" продал 20 тысяч футболок с именем бразильского нападающего, сообщает As. Отмечается, что французский клуб продал такое же количество игровых маек с именем Анхеля Ди Марии за последний год.

– 90 процентов проданных футболок – с именем Неймара, – сказал представитель магазинов "ПСЖ" на Елисейских полях и около домашнего стадиона команды "Парк де Пренс". – У нас уже закончились некоторые модели.

Напомним, контракт между Неймаром и "ПСЖ" рассчитан на 5 лет. Сумма его трансфера составила 222 миллиона евро. 25-летний форвард дебютировал в составе парижан 13 августа в матче чемпионата Франции против "Генгама", отметившись голом и результативной передачей.