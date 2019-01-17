Йоветич выбыл из строя снова на несколько недель

"Монако" снова из-за травмы потерял нападающего Стевана Йоветича. 29-летний черногорец получил повреждение колена в перенесенном матче 17-го тура лиги 1 с "Ниццей". Он вышел на поле вместо Александра Головина на 79-й минуте встречи.

Официальный сайт "Монако" сообщает, что у Йоветича диагностирована травма колена. Точные сроки восстановления не называются, но французская пресса пишет о нескольких неделях. Напомним, что он только что восстановился от предыдущей травмы. Из-за повреждений он в нынешнем сезоне сыграл всего в пяти матчах лиги 1, забив один мяч.