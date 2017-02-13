22:08 | ФУТБОЛ — Франция

Вратарь "Лиона" дисквалифицирован за заклеивание названия "Сент-Этьена" на форме

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Вратарь "Лиона" Антони Лопеш дисквалифицирован на один матч за неподобающее поведение в матче Кубка Франции с "Марселем" (1:2). Голкипер вынужден будет пропустить ближайшую игру чемпионата страны с "Дижоном", сообщает AFP.

Поводом для наказания стало то, что португалец заклеил название принципиального соперника "Сент-Этьена" на специальной форме, которая была подготовлена к Кубку Франции. Позднее он отметил, что не хотел обижать поклонников "Сент-Этьена", но его поступок был расценен как неподобающий.

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Материалы REN-TV

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