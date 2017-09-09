Вадим Васильев: "В ходе реконструкции стадиона сократится вместимость. Но для нас приоритет - не количество, а качество"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал о том, что в скором времени будет реконструирован стадион клуба. По его словам, в ходе реконструкции вместимость сократится вместимость до 15 тысяч.

– Давно обсуждалась тема реконструкции стадиона "Луи II". Последние успехи "Монако" не повлияли на ускорение этого процесса?

– Буквально на днях правительство Монако объявило о решении реконструировать стадион. Для нас это замечательная новость – как и для всех других видов спорта Монако, поскольку стадион многофункциональный. Мы всегда поддерживали конструктивный диалог на эту тему и с руководством княжества, и с правительством. Это окажет самое позитивное влияние на развитие клуба.

– Сколько времени будет продолжаться реконструкция, и в чем ее главные особенности?

– Несколько лет. Детали только будут опубликованы в ближайшее время. Она будет идти постепенно и без остановки деятельности арены. То, что закрытия не будет, усложняет реконструкцию и делает ее более долгой и трудоемкой. Но с учетом территории Монако и отсутствия других вариантов это единственно возможный путь.

"Луи II" морально устарел, и все это осознали. Он не соответствует многим современным нормам УЕФА и критериям французской лиги. В частности, не соответствует необходимому уровню VIP-зона, которая в Монако, как вы понимаете, должна быть на уровне. Все эти задачи будут решены. Значительно расширится и станет намного более комфортной зона для почетных гостей, как и ложа прессы, и все помещения для игроков. Также в ближайшее время планируем начать строительство нового комплекса нашей футбольной академии.

– Вместимость "Луи II" останется прежней?

– В ходе реконструкции она сократится с 18 600 до 15 с небольшим. Для нас сейчас приоритет – не количество, а качество. (Игорь РАБИНЕР)

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