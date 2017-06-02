Вадим Васильев: "Переподписание контракта с Фалькао подтверждает амбициозные планы "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рад, что клуб сумел подписать новый контракт с нападающим Радамелем Фалькао. Соглашение с форвардом, который в минувшем сезоне забил за монегасков 30 голов во всех турнирах, рассчитано до 2020 года.

- Я очень рад, что мы продлили контракт с Фалькао. Я всегда говорил, что он один из лучших нападающих мирового футбола, - приводит пресс-служба монегасков слова Васильева. - И в этом сезоне Радамель доказал, что не утратил свой талант.

Мы очень довольны, что смогли сохранить лучшего бомбардира и лидера нашей команды. После фантастического сезона это еще раз подтверждает наши амбициозные планы на будущее.