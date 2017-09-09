Вадим Васильев: "Думаю, в "ПСЖ" все просчитали. Проблем с финансовым fair play возникнуть не должно"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев отметил, что тема соблюдения финансового fair play к клубу никак не относится. По его словам, если "ПСЖ" решил заплатить 180 миллионов евро за нападающего Кильяна Мбаппе, то руководители просчитали последствия.

- Почему переговоры с "ПСЖ" продолжались до предпоследнего дня трансферного окна? Что было камнем преткновения?

– Когда речь идет о таких больших суммах, переговоры обычно бывают непростыми. Но с нашей стороны была готовность закончить их несколько раньше.

– То есть парижане все это время искали способ обойти финансовый fair play после покупки Неймара – и сделали это с помощью аренды с последующим обязательным выкупом?

– Тема соблюдения финансового fair play к нам сейчас абсолютно не относится. А за "ПСЖ" я отвечать не могу. Думаю, если парижане приняли такое решение, то они просчитали все его последствия и уверены в том, что делают.

Подчеркну, что игрок и его семья до конца остались предельно корректными в отношении "Монако", где Мбаппе был воспитан и вырос. У нас с ним были и остались близкие и доверительные отношения. (Игорь РАБИНЕР)

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