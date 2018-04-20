22:57 20 апреля | Футбол — Франция

В официальном контракте Неймара с "ПСЖ" не прописана сумма отступных

1

Президент французской лиги 1 Дидье Квилло сообщил, что в контракте Неймара с "ПСЖ" нет пункта о сумме отступных. По его словам, это запрещено правилами этого чемпионата.

- В контракте Неймара, который зарегистрирован в лиге 1 и является официальном, не прописана сумма отступных, - приводит Marca слова Квилло. - Это запрещено правилами нашего чемпионата.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году. Каталонцы получили 222 миллиона евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Реал"

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

sardomov

Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs

23:25 20 апреля

баламошка

Лёнька, срочно берём симулянта за рубль!

23:10 20 апреля

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!