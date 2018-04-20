В официальном контракте Неймара с "ПСЖ" не прописана сумма отступных

Президент французской лиги 1 Дидье Квилло сообщил, что в контракте Неймара с "ПСЖ" нет пункта о сумме отступных. По его словам, это запрещено правилами этого чемпионата.

- В контракте Неймара, который зарегистрирован в лиге 1 и является официальном, не прописана сумма отступных, - приводит Marca слова Квилло. - Это запрещено правилами нашего чемпионата.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году. Каталонцы получили 222 миллиона евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Реал".