В "Ницце" недовольны игрой Балотелли

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр подверг критике нападающего Марио Балотелли, который в последнем матче с "Сент-Этьеном" (1:0) отыграл всего восемь минут. Отметим, что всего в 18 матчах за "Ниццу" итальянец забил 11 мячей.

– Я не хочу говорить о Марио, потому что мы с начала сезона обсуждаем отсутствие помощи в защите с его стороны, – цитирует Football Italia Фавра. – Мы осознаем все хорошее, что сделал для нас Марио. Но что я могу поделать? Что тут тренер может? Я должен выставлять лучший состав, отвечающий моим идеям. Я не хочу всю пресс-конференцию говорить о Балотелли.