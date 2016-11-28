07:40 | ФУТБОЛ — Франция

Унаи Эмери: "ПСЖ" заслуженно победил "Лион" в трудном матче"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после матча 14-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (2:1) выразил мнение, что его команда одержала победу заслуженно. Парижане набрали 32 очка и делят вторую строчку в турнирной таблице с "Монако". У лидирующей "Ниццы" – на один балл больше.

– Мы заслуженно добились победы в этом непростом матче, – приводит Tmw слова Эмери. – В первом тайме "Лион" совершенно не давал свободного пространства, но мои футболисты показали характер. После перерыва моментов у нас стало больше.

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