Унаи Эмери: "Пенальти? И Кавани, и Неймар могут их бить"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери на пресс-конференции перед матчем 7-го тура чемпионата Франции против "Монпелье"​ отметил, что оба нападающих команды Эдинсон Кавани и Неймар могут исполнять пенальти. Испанский специалист не намерен назначать пенальтиста, несмотря на недавний конфликт между игроками.

– Прежде чем говорить о пенальти, мы должны помнить об их важности, – цитирует пресс-служба клуба Эмери. – Многие игроки могут взять на себя эту ответственность. У нас есть два форварда – Кавани и Неймар. Они могут исполнять одиннадцатиметровые, как и другие игроки. На тренировке они отрабатывают их. В решающий момент можно выиграть матч благодаря пенальти. Оба нападающих могут бить. Кто первый? Главное – забить.

Напомним, конфликт между Неймаром и Кавани произошел во время матча 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) – уругваец забрал у бразильца мяч перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По информации СМИ, первопричиной конфликта стал денежный бонус за звание лучшего бомбардира чемпионата Франции, установленный руководством "ПСЖ".

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