Унаи Эмери: "День рождения Неймара поднял коллективный дух "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери рассказал о вечеринке в честь дня рождения Неймара. 5 февраля бразилец отпраздновал 26-й день рождения.

– Я был одним из первых, кто ушел около полуночи, – цитирует AS Эмери. – Неймар разрезал торт, и я ушел. Такие события хороши для коллективного духа. Когда вы проводите три игры в неделю, у вас нет много времени на то, чтобы насладиться чем-то за пределами футбола.



Я доверяю своим игрокам, они отличные футболисты. 70 процентов времени они думают о футболе, остальные 30 – об остальном.