20:04 | Футбол — Франция

Унаи Эмери: "День рождения Неймара поднял коллективный дух "ПСЖ"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери рассказал о вечеринке в честь дня рождения Неймара. 5 февраля бразилец отпраздновал 26-й день рождения.

– Я был одним из первых, кто ушел около полуночи, – цитирует AS Эмери. – Неймар разрезал торт, и я ушел. Такие события хороши для коллективного духа. Когда вы проводите три игры в неделю, у вас нет много времени на то, чтобы насладиться чем-то за пределами футбола.

Я доверяю своим игрокам, они отличные футболисты. 70 процентов времени они думают о футболе, остальные 30 – об остальном.

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баламошка

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Serenky25

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