Унаи Эмери: "Было важно победить "Лорьян", чтобы забыть поражение от "Барселоны"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери считает, что его команде требуется время, чтобы забыть поражение от "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6). В 29-м туре чемпионата Франции "ПСЖ" нанес поражение "Лорьяну" со счетом 2:1.

– Я доволен игрой команды, – приводит издание Goal.com слова Эмери. – Важно было одержать победу, чтобы хоть как-то забыть поражение от "Барселоны". Да, на это потребуется какое-то время, но надо стараться показывать хороший футбол в каждой игре. Нужно преодолеть этот момент".