Унаи Эмери: "100-й розыгрыш Кубка Франции многое значит для "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после победы над "Монако" в 1/2 финала Кубка Франции (5:0) отметил, что этот трофей очень важен для его клуба. В финале турнира парижане 27 мая сыграют с "Анже".

- Этот 100-й розыгрыш Кубка Франции многое значит для "ПСЖ", и если мы победим в финале, то это будет 11-я победа для парижан в этом турнире, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - Именно поэтому наша задача на игру с "Монако" была очевидной - победа на глазах наших болельщиков. Мы заслужили выход в финал. Надеемся завоевать трофей и по-настоящему насладиться им со своими фанатами. "Анже" хорошо играет, недавно мы играли с ними, и это было тяжело. "Анже" заслужил сыграть в финале на "Стад де Франс".