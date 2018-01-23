УЕФА не нашел у "ПСЖ" нарушений финансового fair play в трансферах Неймара и Мбаппе

УЕФА дал свою оценку трансферам Кильяна Мбаппе и Неймара в "ПСЖ". Как сообщает L'Equipe, организация не нашла нарушений правил финансового fair play со стороны парижан. Отмечается, что УЕФА не станет применять по отношению к французскому клубу никаких санкций, если к 30 июня продаст игроков на 70 миллионов евро.

Напомним, во время летнего трансферного окна "ПСЖ" заплатил "Барселоне" за Неймара 222 миллиона евро, а Мбаппе перешел из "Монако" на правах аренды. При этом сумма выкупа может составить 180 миллионов евро.

В текущем сезоне "ПСЖ" набрал 56 очков после 22 туров. Команда Унаи Эмери возглавляет турнирную таблицу, опережая "Лион" на восемь очков.