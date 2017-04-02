"Тулузе" пришлось сыграть с "Монпелье" в полностью белой форме по решению судьи

Главный арбитр матча 31-го тура чемпионата Франции "Монпелье" - "Тулуза" Тони Шапрон не разрешил гостям играть в привычной выездной форме из-за ее расцветки, которая очень похожа на экипировку хозяев. Как сообщает пресс-служба клуба, другие комплекты формы "фиолетовые" на выезд не взяли, поэтому техническому персоналу клуба пришлось решать эту проблему в срочном порядке. Подопечные Паскаля Дюпра сыграли сегодня в полностью белых футболках и шортах, на которые лишь были нанесены номера и логотип турнира.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда судьи во Франции запрещают гостям играть в привычной форме из-за схожести расцветок. В прошлом сезоне из-за этого "Бордо" даже на один матч с "Анже" изготавливал специальный комплект экипировки.