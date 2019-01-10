Томас Тухель: "ПСЖ" играл с "Генгамом" со слишком большой уверенностью"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после поражения от "Генгама" в матче 1/4 финала Кубка лиги (1:2) отметил, что его команда была слишком уверена в себе. У немецкого специалиста есть претензии к арбитры по поводу назначения второго пенальти.

- Я не знаю, заслуживает ли "Генгам" этого, - цитирует L'Equipe Тухеля. - Мы приложили много усилий, чтобы выиграть этот матч, забить, но нам это не удалось. Честно говоря, мы играли со слишком большой уверенностью. Очень сложно так проигрывать с тремя пенальти. Злюсь только по поводу второго. Сто процентов это не пенальти. Там не было абсолютно ничего. Просто контакт между двумя игроками.

Игроки "Генгама" три раза вошли в нашу штрафную, и все три раза это были пенальти. Есть много вещей, которые можно улучшить. Нужно уметь проигрывать. Это трудно, но необходимо продолжать расти. Это случайность? Я надеюсь.