11:21 | Футбол — Франция

Томас Тухель: "Приоритетом "ПСЖ" будет покупка центрального полузащитника"

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Главный тренер "ПСЖ"  Томас Тухель отметил, что команде нужно подписать в январе сильного полузащитника. По его словам, это добавит разнообразия в игру.

– Приоритетом будет покупка центрального полузащитника, – цитирует AFP Тухеля. – Это уже было приоритетом летом. Опасно использовать в центре только Рабьо и Верратти. Нам нужен третий топовый игрок, чтобы применять разные схемы. Это необходимо. Реализовать ту или иную схему можно только исходя из имеющихся кадровых ресурсов. Мы приспосабливаемся.

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