Томас Тухель: "Нельзя ждать в каждой игре такого настроя, как с "Ливерпулем"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель не видит никакой проблемы в том, что его команда не выигрывает второй матч чемпионата Франции кряду. После ничьей с "Бордо" (2:2) парижане поделили очки со "Страсбуром" (1:1).

– В первом тайме мы очень медленно передавали мяч, потеряли структуру в атаке, – цитирует AFP Тухеля. – И внезапно соперник получил право на пенальти. Нам нужно было адаптироваться, принять ситуацию. Во втором тайме мы показали хорошую реакцию и игру. Все полностью контролировали, много владели мячом и создавали моменты. К сожалению, второй гол забить не удалось. Много шансов упустили. Но играли очень хорошо. Давления никакого не было. Это нормально. Мы не можем ждать такого настроя, как в матче с "Ливерпулем", в каждой игре. Все атаковали и защищались вместе. Всегда может сыграть фактор невезения.