Тиагу Силва: "Я твердо намерен остаться в ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва заявил, что хочет продолжить карьеру во французской команде. Ранее стало известно от том, что 32-летним бразильцем интересуется "Ювентус".

– Мое будущее? Я твердо намерен остаться в "ПСЖ", – приводит Football Italia слова Силвы. – В прошлом сезоне руководство команды поднимало вопрос о продлении моего контракта, но в какой-то момент разговоры на эту тему прекратились по не известным мне причинам. Конечно, я подниму эту тему в разговоре с президентом клуба. Считаю необходимым сообщить владельцам команды о моем намерении продолжить карьеру в "ПСЖ".

Контракт Силвы с французским клубом истекает в конце этого сезона.