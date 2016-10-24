18:08 | ФУТБОЛ — Франция

Тиагу Силва: "Я твердо намерен остаться в ПСЖ"

0
0
0

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва заявил, что хочет продолжить карьеру во французской команде. Ранее стало известно от том, что 32-летним бразильцем интересуется "Ювентус".

– Мое будущее? Я твердо намерен остаться в "ПСЖ", – приводит Football Italia слова Силвы. – В прошлом сезоне руководство команды поднимало вопрос о продлении моего контракта, но в какой-то момент разговоры на эту тему прекратились по не известным мне причинам. Конечно, я подниму эту тему в разговоре с президентом клуба. Считаю необходимым сообщить владельцам команды о моем намерении продолжить карьеру в "ПСЖ".

Контракт Силвы с французским клубом истекает в конце этого сезона.

 

0
0
0

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ