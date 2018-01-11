Тиагу Силва: "Кавани и Пасторе поступили не очень хорошо"

Капитан "ПСЖ" Тиагу Силва считает, что в клубе не будут сильно наказывать Эдинсона Кавани и Хавьера Пасторе. Оба игрока с опозданием вернулись после зимних каникул.

– Они вернутся, тренер и клуб предоставят им шанс, поскольку для команды важно быть вместе, – цитирует AFP Силву. – Мы должны сохранять единство, даже если кто-то сделал не очень хороший жест по отношению к клубу. Думаю, что у них не одинаковая ситуация. Пасторе наверняка сказал, что хочет уйти, поэтому нет договоренности. А Кавани готов вернуться и играть.