Тиагу Мотта: "Признавать поражение от "Монако" вдвойне болезненно"

Полузащитник "ПСЖ" Тиагу Мотта после поражения от "Монако" (1:3) в матче 3-го тура чемпионата Франции отметил, что игроки монегаскского клуба полностью заслужили этот успех. По словам Мотты, признавать это поражение для "ПСЖ" особенно болезненно.

- Думаю, футболисты "Монако" полностью заслужили эту победу, - цитирует Goal Мотту. - Они были сильнее нас. Любое поражение признавать болезненно, но это - в особенности, поскольку мы планируем бороться за титул с "Монако". Нужно сделать шаг назад. Мы пересмотрим матч и проанализируем все моменты, как позитивные, так и негативные.