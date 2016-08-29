07:36 | ФУТБОЛ — Франция

Тиагу Мотта: "Признавать поражение от "Монако" вдвойне болезненно"

0
0
0

Полузащитник "ПСЖ" Тиагу Мотта после поражения от "Монако" (1:3) в матче 3-го тура чемпионата Франции отметил, что игроки монегаскского клуба полностью заслужили этот успех. По словам Мотты, признавать это поражение для "ПСЖ" особенно болезненно.

 - Думаю, футболисты "Монако" полностью заслужили эту победу, - цитирует Goal Мотту. - Они были сильнее нас. Любое поражение признавать болезненно, но это - в особенности, поскольку мы планируем бороться за титул с "Монако". Нужно сделать шаг назад. Мы пересмотрим матч и проанализируем все моменты, как позитивные, так и негативные.

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ