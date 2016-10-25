11:35 | ФУТБОЛ — Франция

Тиагу Мотта: "Чтобы Ди Мария вернулся к былой форме, вся команда должна заиграть лучше"

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Полузащитник "ПСЖ" Тиагу Мотта уверен, что его одноклубник Анхель Ди Мария вернется к своей лучшей форме. В нынешнем сезоне аргентинец подвергается критике за неэффективную игру.

– Анхелю доверяют все: тренер, партнеры по команде, – цитирует L’Equipe Мотту. – Ди Мария не изолирован, он в команде, общается со всеми. Анхель хорошо интегрирован в команду. Мы знаем его возможности, поэтому ждем от него многого. Нам всем нужно улучшить игру. Если мы все прибавим, то и Анхель вернется к былой форме. Это проблема всего коллектива.

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