Тьерри Анри: "Монако" в таком положении, что должен усиливаться в январе"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри отметил, что клуб постарается усилить состав в январе. При этом он не стал говорить, какие позиции нуждаются в укреплении.

– Есть определенные идеи, но я не буду называть имен, – цитирует AFP Анри. – Все клубы зимой ищут возможность усилиться. Мы в таком положении, что должны об этом думать. Хотя зимой нелегко покупать. И нам нужны новички, которые точно способны изменить ситуацию. Посмотрите на опыт "Сент-Этьена" в прошлом сезоне. Он был плох, а зимой хорошо укрепился и претендовал на место в еврокубках. Сколько нужно новичков? Я не знаю. Многие игроки у нас травмированы, они должны вернуться. Я еще не всех видел в деле.