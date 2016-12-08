Ташуев ведет переговоры с "Нантом"

Бывший главный тренер "Анжи" и "Кубани" Сергей Ташуев ведет переговоры о работе в "Нанте". 2 декабря в отставку был отправлен Рене Жирар, команду временно принял Филипп Мао.

- В России рассматривался один вариант, но не получилось, - цитирует ТАСС Ташуева. - За рубежом есть интерес: мне позвонили менеджеры из Франции, предложили пообщаться, на что я согласился. Языки разные, поэтому общаемся через людей в Москве, но через пару дней все должно определиться. Если будет предложение, согласен возглавить.

Ташуев возглавлял "Анжи" с 2014 по 2015 год. "Кубань" он принял в сентябре 2015 года и ушел в отставку в апреле. Ранее он также возглавлял донецкий "Металлург" и работал в ряде российских команд ФНЛ и ПФЛ. По информации французских СМИ, фаворитом в борьбе за пост наставника "Нанта" является португалец Сержиу Консейсау. После 16 туров клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице лиги 1.