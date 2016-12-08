12:06 | ФУТБОЛ — Франция

"Нант" может возглавить Сержиу Консейсау

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Новым главным тренером "Нанта" может стать Сержиу Консейсау, сообщает getfootballnewsfrance.com. Специалист провел переговоры с президентом клуба Вальдемаром Китой. Планируется, что он заключит двухлетний контракт, а официально о его назначении будет объявлено в пятницу. 

Со 2 декабря "Нант" на правах исполняющего обязанности возглавляет Филипп Мао, принявший команду после отставки Рене Жирара. В турнирной таблице лиги 1 клуб занимает предпоследнее место после 16 туров.

Сержиу Консейсау в качестве главного тренера работал только с португальскими клубами - "Ольяненси", "Академикой" ,"Брагой" и "Виторией".

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