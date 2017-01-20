21:16 20 января | ФУТБОЛ — Франция

Суд обязал ФИФА выплатить Диарра 60 тысяч евро

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Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра должен получить компенсацию от ФИФА. Как сообщает AFP, суд Эно удовлетворил частично жалобу экс-хавбека "Локомотива", "Челси", "Арсенала" и "Реала". Диарра требовал 6 миллионов евро за то, что из-за медлительности ФИФА он не смог перейти в "Шарлеруа" в 2015 году, когда был свободным агентом. Суд признал вину ФИФА, но затребовал компенсацию в адрес игрока в размере 60 001 евро.

При этом Диарра намерен пойти в суд Цюриха, чтобы потребовать всю зарплату, которую мог получить по контракту с "Шарлеруа". Напомним, сам хавбек должен 10 миллионов евро "Локомотиву" по решению суда.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Player124

Дисквалифицировать этого жулика пожизненно!!!

22:51 20 января

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