"Страсбур" и "Амьен" завоевали путевки в лигу 1

Стали известны команды французской лиги 2, которые в следующем сезоне выступят в высшем дивизионе. Победителем лиги 2 стал "Страсбур", второе место занял "Амьен". Причем "Амьен" вырвал победу у "Реймса" (2:1) на последних минутах. Первые две команды напрямую попадают в лигу 1. Финишировавший третьим "Труа" будет играть стыковые матчи с 18-й командой лиги 1. Причем "Труа" по ходу матча с "Сошо" уступал со счетом 0:2, но победил - 3:2.

Напомним, что до последнего тура в лиге 2 на первое место в турнире претендовали шесть команд.