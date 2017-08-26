Стефен Карри: "В стиле игры Неймара есть сходство с моим"

Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри остался доволен визитом на матч 4-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Сент-Этьеном" (3:0). Лидер "Уорриорз" отметил, что он, как и новичок парижан Неймар, всегда играет с максимальной самоотдачей.

Перед началом матча Карри нанес символический удар по мячу, а также получил игровую футболку "ПСЖ" с №30.

– Я впервые в Париже, это отличный город, – цитирует официальный сайт "ПСЖ" Карри. – В этот раз поездка получается короткой, но я обязательно сюда вернусь. Я был рад оказаться на "Парк де Пренс" и увидеть игру "ПСЖ".

Для меня большая честь – вживую наблюдать за игрой таких звезд, как Неймар. В прошлом году он был на матче "Голден Стэйт". Он – действительно очень талантливый футболист. Когда он на поле, можно быть уверенным в том, что что-то произойдет. В его стиле игры есть много общего с моим. Мы оба играем с максимальной самоотдачей. Он играет с улыбкой, так что можно видеть – он получает удовольствие от своей работы.

Неймар на "зеленый" не едет. Кто выручил "ПСЖ"