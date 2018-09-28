Стефан Рюффье: "Монако" - опасная команда, несмотря на их нынешние неудачи"

Голкипер "Сент-Этьена" Стефан Рюффье перед матчем 8-го тура чемпионата Франции против "Монако" отметил, что стоит опасаться соперника. Вратарь с 2004 по 2011 год выступал за монегасков.

- "Монако" - отличная команда, несмотря на нынешнее положение в таблице, - цитирует пресс-служба клуба Рюффье. - Мы должны быть осторожны. Не стоит думать о нашей последней игре с ними, потому что футбол развивается быстро. Игры в Монако всегда будут особенными для меня, поскольку я пришел в "Монако" в 14 лет, а покинул в 24. "Сент-Этьен" - клуб моего сердца, моя жизнь связана с этой командой.

Напомним, за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин​. Он включен в заявку на игру с "Сент-Этьеном".