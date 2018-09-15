Стало известно, почему Неймар не принял участие в игре "ПСЖ" - "Сент-Этьен"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель объяснил, почему форвард Неймар не сыграл в матче пятого тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена". Встреча прошла накануне и завершилась убедительной победой парижан со счетом 4:0.

- Неймар провел 90 минут 12 сентября за сборную Бразилии (в товарищеском матче с командой Сальвадора (5:0), - Прим. "СЭ"), поэтому я не хотел рисковать. Вместе мы решили, что он не будет играть, – цитирует ESPN Тухеля.

Ранее сообщалось, что Неймар встретился в Париже с игроком "Голден Стэйт" Стефен Карри.