Стало известно, почему Неймар не принял участие в игре "ПСЖ" - "Сент-Этьен"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель объяснил, почему форвард Неймар не сыграл в матче пятого тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена". Встреча прошла накануне и завершилась убедительной победой парижан со счетом 4:0.
- Неймар провел 90 минут 12 сентября за сборную Бразилии (в товарищеском матче с командой Сальвадора (5:0), - Прим. "СЭ"), поэтому я не хотел рисковать. Вместе мы решили, что он не будет играть, – цитирует ESPN Тухеля.
Ранее сообщалось, что Неймар встретился в Париже с игроком "Голден Стэйт" Стефен Карри.
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http://www.sport-express.ru/football/france/news/pszh-bez-neymara-mbappe-i-buffona-razgromil-sent-eten-1456966/