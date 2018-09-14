"ПСЖ" без Неймара, Мбаппе и Буффона разгромил "Сент-Этьен"

"ПСЖ" обыграл "Сент-Этьен" (4:0) в матче пятого тура чемпионата Франции. В составе победителей отличились Юлиан Дракслер, Эдинсон Кавани (с пенальти), Анхель Ди Мария и Мусса Диаби. Неймар и Килиан Мбаппе не попали в заявку на матч, Даниэл Алвес пропускал игру из-за травмы, а Джанлуиджи Буффон остался в запасе.

Парижане с пятью победами в пяти матчах возглавляют турнирную таблицу - 15 очков. У "Сент-Этьена" шесть очков и 12-я позиция. В следующем туре "ПСЖ" на выезде сыграет с "Ренном", а "Сент-Этьен" примет "Кан".

Чемпионат Франции

Лига 1

5-й тур

"ПСЖ" - "Сент-Этьен" - 4:0 (1:0)

Голы: Дракслер, 22 (1:0). Кавани, 51 - с пенальти (2:0). Ди Мария, 76 (3:0). Диаби, 84 (4:0).

"ПСЖ": Ареола, Тиагу Силва (Керер, 80), Менье, Бернат, Кимпембе, Диарра (Диаби, 46), Дракслер, Верратти (Нкунку, 68), Рабьо, Кавани, Ди Мария.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Суботич, Колодзейчак, Габриэл Силва, М`Вила, Салибюр (Диуссе, 81), Хазри, Сельнес, Монне-Паке (Амума, 54), Диони (Берич, 81).

Предупреждения: Рабьо, 38. Хазри, 63.

Судья: Шнайдер (Франция).

14 сентября. Париж. Стадион "Парк де Пренс".

Все о чемпионате Франции- здесь.