Соперник "Краснодара" "Ницца" разгромила "Нант" и упрочила лидерство в чемпионате Франции

"Ницца" в матче 11-го тура чемпионата Франции разгромила "Нант" - 4:1. Победный мяч на счету форварда Марио Балотелли. "Ницца" упрочила лидерство в турнирной таблице лиги 1, оторвавшись от "Монако" и "ПСЖ" уже на 6 очков. Напомним, что команда является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы.

Чемпионат Франции

Лига 1

11-й тур

"Ницца" - "Нант" - 4:1 (2:0)

Голы: Сиприен, 9 (1:0). Балотелли, 27 (2:0). Сала, 47 (2:1). Плеа, 60 (3:1). Сиприен, 65 (4:1).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Бодмер, Рикарду Перейра, Сарр, Беланда, Суке, Плеа, Сери (Козьелло, 81), Сиприен (Лусамба, 84), Балотелли (Эйсерик, 75).

"Нант": Риу, Джиджи, Дюбуа (Кватен, 46), Диегу Карлос, Лукас Лима, Жилле, Томассон (Ронжье, 78), Арит, Сала, Стемпиньски (Качаниклич, 68), Бамму.

Предупреждения: Лукас Лима, 31. Джиджи, 38. Сала, 53.

Судья: Морейра.