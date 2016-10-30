Соперник "Краснодара" "Ницца" разгромила "Нант" и упрочила лидерство в чемпионате Франции

"Ницца" в матче 11-го тура чемпионата Франции разгромила "Нант" - 4:1. Победный мяч на счету форварда Марио Балотелли. "Ницца" упрочила лидерство в турнирной таблице лиги 1, оторвавшись от "Монако" и "ПСЖ" уже на 6 очков. Напомним, что команда является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы.
Чемпионат Франции
Лига 1
11-й тур
"Ницца" - "Нант" - 4:1 (2:0)
Голы: Сиприен, 9 (1:0). Балотелли, 27 (2:0). Сала, 47 (2:1). Плеа, 60 (3:1). Сиприен, 65 (4:1).
"Ницца": Кардиналь, Данте, Бодмер, Рикарду Перейра, Сарр, Беланда, Суке, Плеа, Сери (Козьелло, 81), Сиприен (Лусамба, 84), Балотелли (Эйсерик, 75).
"Нант": Риу, Джиджи, Дюбуа (Кватен, 46), Диегу Карлос, Лукас Лима, Жилле, Томассон (Ронжье, 78), Арит, Сала, Стемпиньски (Качаниклич, 68), Бамму.
Предупреждения: Лукас Лима, 31. Джиджи, 38. Сала, 53.
Судья: Морейра.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/