СМИ: Неймару грозит до шести лет лишения свободы

Нападающему "ПСЖ" Неймару грозит до шести лет лишения свободы после того, как суд начал перепроверку его перехода из "Сантоса" в "Барселону", информирует Mirror.

В начале года форвард сборной Бразилии уже вызывался в суд по делу о мошенничестве при оформлении трансфера. Теперь дело будет рассмотрено палатой по уголовным делам в присутствии трех судей. Как сообщает испанская газета Lavanguardia, ей удалось получить доступ к деталям производства. Если футболиста признают виновным, то по более серьезным обвинениям срок возможного заключения может возрасти до шести лет.

Как отмечается, что из-за передачи дела в высшие отделения суда Испании, его рассмотрение может затянуться.

Ранее стало известно, что в суд на участников сделки по трансферу Неймара в 2013 году подал инвестиционный фонд DIS, который считает, что недополучил деньги из-за сговора сторон. Часть прав на Неймара принадлежала DIS, трансфер был оформлен за 57,1 миллиона евро, а потом выяснилось, что реальная сумма была выше.

Неймару за мошенничество в случае доказательства вины грозило до двух лет тюрьмы и штраф в размере 10 миллионов евро.