СМИ: Неймар после трансфера Роналду сомневается в том, что стоит переходить в "Реал"

Переход нападающего Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" повлиял на планы на будущее форварда "ПСЖ" Неймара, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, бразилец хотел играть в одной команде с португальцем.

"Реал" о-ЗИРО-тел. Каким будет Мадрид без Зидана и Роналду?

Издание отмечает, что в планах Неймара было со временем стать новым лидером "Реала". После того, как "королевский клуб" покинули главный тренер Зинедин Зидан и главная звезд команды Роналду. После этих изменений бразилец рассматривает мадридцев как проект, который начинает развиваться с нуля.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. За это время он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 451 мяч в 438 играх. Испанский клуб продал 33-летнего форварда за 112 миллионов евро.

Почему трансфер Роналду изменит весь европейский футбол //

Роналду + "Ювентус" = победа в Лиге чемпионов //

Трансфер Криштиану Роналду: В чем он №1